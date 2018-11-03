У Єгипті під час випробувань розбився новий винищувач МіГ-29

Причиною інциденту могли стати технічні несправності, зокрема, відмова комплексної системи управління чи неправильні дії пілота.

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 17:561820

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У суботу, 3 листопада, у Єгипті під час виконання тренувального польоту розбився винищувач МіГ-29М/М2.

За повідомленням російських ЗМІ, придбаний в РФ літак єгипетських ВПС розбився під час тренувань. Причиною інциденту могли стати технічні несправності, зокрема, відмова комплексної системи управління чи неправильні дії пілота. Останній встиг катапультуватися і його життю нічого не загрожує. Розслідування інциденту займеться спеціальна комісія ВПС Єгипту.

Варто уточнити, що контракт на поставку МіГ-29М/М2 до Єгипту є одним з найбільших авіаційних контрактів Росії протягом останніх п’яти років. Згідно до умов контракту, який був підписаний у червні 2017 року, РФ зобов'язалася поставити в Єгипет 46 винищувачів цього типу.

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