У Європі під час негоди та похолодання загинули понад два десятки людей

Перехожий у Шотландії під час снігопаду

За останні 10 днів у Європі було зафіксовано щонайменше 21 смерть, пов'язану з негодою та потужними снігопадами у деяких регіонах континенту, інформує «Європейська правда».

У п'ятницю, 11 січня, загинули щонайменше ще чотири людини. За даними болгарського Червоного Хреста, два сноубордисти загинули під лавиною, що зійшла у горах Пірин у південно-західній Болгарії.

У Німеччині того ж дня загинув водій снігоочисного транспортного засобу після того, як машина впала в крижану річку.

В Албанії працівник електроенергетичної служби переніс смертельний інфаркт під час ремонту пошкоджених ліній електропередач.

У Швейцарії снігова лавина зійшла на готель, троє людей постраждали.

У Німеччині та Австрії, де найбільші за останні 20 років снігопади спричинили смертельні лавини та серйозні перебої руху транспорту в останні кілька днів, у п'ятницю ситуація покращилася. Тим не менш, авіакомпанії скасували близько 120 рейсів у аеропорту Франкфурта і 90 в аеропорту Мюнхена.