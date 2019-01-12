У Європі під час негоди та похолодання загинули понад два десятки людей

У Німеччині та Австрії зафіксували найрясніші за останні 20 років снігопади

СвітКатерина Чурилова, сьогодні, 12:501560

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У Європі під час негоди та похолодання загинули понад два десятки людей
фото Jeff J Mitchell/Getty Images
Перехожий у Шотландії під час снігопаду

За останні 10 днів у Європі було зафіксовано щонайменше 21 смерть, пов'язану з негодою та потужними снігопадами у деяких регіонах континенту, інформує «Європейська правда».

У п'ятницю, 11 січня, загинули щонайменше ще чотири людини. За даними болгарського Червоного Хреста, два сноубордисти загинули під лавиною, що зійшла у горах Пірин у південно-західній Болгарії.

У Німеччині того ж дня загинув водій снігоочисного транспортного засобу після того, як машина впала в крижану річку.

В Албанії працівник електроенергетичної служби переніс смертельний інфаркт під час ремонту пошкоджених ліній електропередач.

У Швейцарії снігова лавина зійшла на готель, троє людей постраждали.

У Німеччині та Австрії, де найбільші за останні 20 років снігопади спричинили смертельні лавини та серйозні перебої руху транспорту в останні кілька днів, у п'ятницю ситуація покращилася. Тим не менш, авіакомпанії скасували близько 120 рейсів у аеропорту Франкфурта і 90 в аеропорту Мюнхена.

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