На Закарпатті скасували обмеження на продаж алкоголю, у силі залишили тільки заборону продавати спиртне військовим, нацгвардійцям, теробороні. Відповідне рішення ухвалила рада оборони Закарпатської області.

Як у неділю, 24 липня, повідомила прес-служба Закарпатської ОВА, обмеження на торгівлю алкогольними напоями скасовані із 23 липня.

«Під забороною залишається реалізація вказаних напоїв працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям ЗСУ, Національної гвардії України, територіальної оборони та інших військових формувань», – уточнюють у військовій адміністрації.

Нагадаємо, заборона торгівлі алкоголем була введена на Закарпатті після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, обмеження скасували 3 квітня 2022 року, коли Закарпатська ОВА дозволила продаж алкоголю на території області з 08:00 до 18:00, а торгівлю пивом і вином – до 20:00. Вже 27 травня Закарпатська ОВА повністю зняла обмеження на продаж слабоалкогольних напоїв, пива і вина. Крім того, в області продовжили дозволений час торгівлі алкоголем на дві години: спиртне можна було купити до 20:00.