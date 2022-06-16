У Східницькій територіальній громаді торговцям повністю заборонили продати алкоголь військовослужбовцям. Відповідне розпорядження підписав селищний голова у середу, 15 червня.

Східницька територіальна громада включає в себе 22 села, у всіх цих селах магазини отримали заборону на продаж алкоголю для військових. Заборона стосується алкогольних напоїв будь-якої місцності і триватиме вона до кінця воєнного стану.

Розпорядження селищного голови Східницької ТГ щодо заборони продажу алкоголю військовим

«Заборонити на період дії правового режиму воєнного стану в Україні суб’єктам господарювання усіх форм власності торгівлю алкогольними, слабоалкогольними напоями (у тому числі пива) та речовинами, виробленими на спиртовій основі на території Східницької селищної територіальної громади військовослужбовцям та особам, що мають зовнішні ознаки приналежності до військових формувань( військова форма, спецзасоби)», – йдеться у розпорядженні селищного голови, яке оприлюднили у Facebook у четвер, 16 червня.

У розпорядженні, яке підписав сільський голова Іван Піляк, також йдеться про те, що поліцейські будуть перевіряти дотримання торговцями заборони, ймовірно проводитимуть рейди.