В Івано-Франківській області дозволили продавати алкоголь із 12:00 до 16:00. Разом із тим діє заборона на продаж алкогольних напоїв для людей у військовій формі.

Розпорядження про дозвіл продажу алкоголю підписала голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Згідно з документом, на Прикарпатті дозволений продаж міцного алкоголю з 12:00 до 16:00. Водночас в області діє заборона продавати алкоголь із 16:00 до 12:00 наступної доби. Крім того, на Прикарпатті у силі залишилася заборона на торгівлю алкоголем для військовослужбовців та всіх осіб, одягнених у форму.

Нагадаємо, із 27 лютого в Івано-Франківській області був заборонений продаж алкогольних напоїв. Вже 13 березня на території Прикарпаття дозволили торгівлю пивом. Рішення було зумовлене тим, що в постанові Кабміну вказано, що пиво не належить до алкогольних напоїв і є слабоалкогольним. Також у військовій адміністрації врахували думку підприємців, крафтових виробників, які заявляли про зупинку виробництва через збитки.