На Закарпатті повністю зняли обмеження на продаж слабоалкогольних напоїв, пива і вина. Крім того, в області продовжили дозволений час торгівлі алкоголем на дві години: зараз спиртне можна купити до 20:00. Заборона продавати алкоголь військовим та правоохоронцям залишиться в силі. Відповідне рішення прийняла рада оборони області.

Як повідомляє прес-служба Закарпатської обласної військової адміністрації, рішення продовжити час продажу алкоголю до 20:00 та зняти обмеження на торгівлю пивом, вином та іншими слабоалкогольними напоями прийняли у п’ятницю, 27 травня.

«Рада оборони області прийняла рішення з 27 травня 2022 року дозволити на території Закарпаття у період з 8.00 до 20.00 роздрібну торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі. Дозвіл поширюється й на заклади ресторанного господарства, при цьому діють обмеження щодо продажу однієї пляшки одній особі», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі уточнюють, що рішенням також знято обмеження на реалізацію слабоалкогольних напоїв, пива та вина. Разом із тим, під забороною залишається продаж алкоголю людям у формі – працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям ЗСУ, Національної гвардії України, територіальної оборони та інших військових формувань.

Нагадаємо, заборона торгівлі алкоголем була введена на Закарпатті після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, обмеження скасували 3 квітня 2022 року, коли Закарпатська ОВА дозволила продаж алкоголю на території області з 08:00 до 18:00, а торгівлю пивом і вином – до 20:00.