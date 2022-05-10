У Стрийські громаді дозволи продаж міцного алкоголю

Від вівторка, 10 травня, у Стрию та навколишніх селах дозволили торгувати міцним алкоголем. Таке рішення прийняли напередодні під час засідання ради оборони Стрийської громади.

Відповідно до рішення, на території Стрийської громади можна торгувати та купувати алкогольні напої усіх видів. Продаж дозволений щодня окрім неділі з 12:00 до 19:00.

Рішення щодо дозволу торгівлею міцним алкоголем

Продавати алкоголь можна лише у магазинах, ресторанах та на заправках. А от продаж міцних алкогольних напоїв на літніх майданчиках і терасах, які знаходяться на території громади – заборонений.

Повна заборона на продаж алкоголю у Стрийській громаді діяла від 28 лютого.

До слова, у Львові з початку війни ввели заборону на продаж усього алкоголю. Але на початку квітня у місті дозволили продаж пива і сухого вина. Щодо міцного алкоголю, його продавати досі заборонено. А от на території Львівської області продавати алкоголь можна лише вдень з 10:00 до 21:00.