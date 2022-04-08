Мер Долини публічно розірвав дозвіл на продаж алкоголю у місті
Іван Дирів вважає алкоголь «генетичною зброєю проти народу»
Міський голова Додинської громади Іван Дирів відмовився підписувати розпорядження про дозвіл торгівлі алкоголем та порвав проект документу під час запису відеозвернення до місцевих мешканців. На думку мера, продаж спиртних напоїв у воєнний час є незаконним, до того ж алкоголь є «генетичною зброєю проти народу».
Про відмову підписувати розпорядження про дозвіл продавати алкоголь у визначені години Іван Дирів заявив у своєму відеозвернення до мешканців Долини. Зокрема, він зазначив, що після розпорядження голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук щодо дозволу продавати алкоголь із 12:00 до 16:00 на території області, органи місцевого самоврядування готували подібні документи про торгівлю алкоголем для мешканців громад, окрім військовослужбовців та людей у формі. Проте, міський голова заявив, що не підписуватиме таке розпорядження через власні переконання та законодавчу заборону продажу алкоголю у воєнний час.
«Я – категоричний противник вживання алкоголю та інших наркотиків. Сам не вживаю й іншим не раджу. Переконаний, що це є генетична зброя проти нашого народу», – сказав у відеозверненні Іван Дирів. Також міський голова додав, що, відповідно до закону про правовий режим воєнного часу, продаж алкогольних напоїв не дозволяється.
«Звичайно, це право кожного посадовця видавати певні розпорядження в межах тих компетенцій, які він має. Всі ми, законослухняні громадяни, будемо дотримуватися закону. Я маю свою позицію і, якщо слідувати букві закону, то ніяке розпорядження міський голова стосовно дозволу продажу алкоголю на території Долинської територіальної громади не дасть і не підпише», – зазначив Іван Дирів.
Крім того, міський голова Долини наголосив, що доручить юристам підготувати розпорядження щодо заборони продажу алкогольних напоїв на території громади.
Нагадаємо, 4 квітня голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук підписала розпорядження про дозвіл продажу алкоголю на території області Згідно з документом, на Прикарпатті дозволений продаж міцного алкоголю з 12:00 до 16:00. Водночас в області діє заборона продавати алкоголь із 16:00 до 12:00 наступної доби. Крім того, на Прикарпатті у силі залишилася заборона на торгівлю алкоголем для військовослужбовців та всіх осіб, одягнених у форму.