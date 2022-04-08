Міський голова Додинської громади Іван Дирів відмовився підписувати розпорядження про дозвіл торгівлі алкоголем та порвав проект документу під час запису відеозвернення до місцевих мешканців. На думку мера, продаж спиртних напоїв у воєнний час є незаконним, до того ж алкоголь є «генетичною зброєю проти народу».

Про відмову підписувати розпорядження про дозвіл продавати алкоголь у визначені години Іван Дирів заявив у своєму відеозвернення до мешканців Долини. Зокрема, він зазначив, що після розпорядження голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук щодо дозволу продавати алкоголь із 12:00 до 16:00 на території області, органи місцевого самоврядування готували подібні документи про торгівлю алкоголем для мешканців громад, окрім військовослужбовців та людей у формі. Проте, міський голова заявив, що не підписуватиме таке розпорядження через власні переконання та законодавчу заборону продажу алкоголю у воєнний час.

«Я – категоричний противник вживання алкоголю та інших наркотиків. Сам не вживаю й іншим не раджу. Переконаний, що це є генетична зброя проти нашого народу», – сказав у відеозверненні Іван Дирів. Також міський голова додав, що, відповідно до закону про правовий режим воєнного часу, продаж алкогольних напоїв не дозволяється.

«Звичайно, це право кожного посадовця видавати певні розпорядження в межах тих компетенцій, які він має. Всі ми, законослухняні громадяни, будемо дотримуватися закону. Я маю свою позицію і, якщо слідувати букві закону, то ніяке розпорядження міський голова стосовно дозволу продажу алкоголю на території Долинської територіальної громади не дасть і не підпише», – зазначив Іван Дирів.

Крім того, міський голова Долини наголосив, що доручить юристам підготувати розпорядження щодо заборони продажу алкогольних напоїв на території громади.

Нагадаємо, 4 квітня голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук підписала розпорядження про дозвіл продажу алкоголю на території області Згідно з документом, на Прикарпатті дозволений продаж міцного алкоголю з 12:00 до 16:00. Водночас в області діє заборона продавати алкоголь із 16:00 до 12:00 наступної доби. Крім того, на Прикарпатті у силі залишилася заборона на торгівлю алкоголем для військовослужбовців та всіх осіб, одягнених у форму.