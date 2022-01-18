Макет, до якого можна доторкнутися і відчути як виглядає споруда, розмістили на вході до замку

У замку в Збаражі, що на Тернопільщині, розмістили тактильну модель історичної споруди XVII століття для людей з вадами зору. А саму фортифікаційну споруду обладнали вказівниками зі шрифтом Брайля. Втілили цей проект за кошти Українського культурного фонду.

Модель пам’ятки архітектури Збаразького замку встановили неподалік входу. Це об'ємна міні-копія будівлі разом з оборонними муром, баштами, де були розташовані бійниці та внутрішнім двором. Заступниця генерального директора національного заповідника «Замки Тернопілля» Тетяна Думська розповідає ZAXID.NET, що розмір постаменту приблизно 1 на 1 метри, сама модель трішки менша, щоб людям було зручніше до неї доторкнутися.

«Нам вдалося поставити тактильний макет завдяки гранту Українського культурного фонду під назвою «Доторкнись – відчуй – пізнай». Люди, які мають вади зору, тепер за допомогою дотиків рук до тактильної моделі зможуть повністю охопити велич і красу Збаразького замку та палацового комплексу», – розповідає Тетяна Думська.

Заступниця генерального директора установи додає, що у національному заповіднику давно продумували, як до відвідин замків та палаців на Тернопільщині долучити туристів, які мають особливі потреби. Команда істориків та краєзнавців подала свої проекти на конкурс гранту від Українського культурного фонду «Доторкнись – відчуй – пізнай» і виграла його. Вартість проекту майже 450 тис. грн

«Ми створили не лише тактильну модель, але й розробили спеціальні вказівники зі шрифтом Брайля, які позначають різні кімнати, приміщення, сходи. Вони в жовтому і білому кольорах, адже це є один з тих кольорів, які слабозорі люди можуть розрізнити і вже на вказівниках прочитати, куди їм необхідно пройти. Також є розроблений путівник «Замки Тернопілля», який написаний звичайним збільшеним шрифтом і шрифтом Брайля», – додає Тетяна Думська.

Працівники заповідника в кінці року подали ще один проект на грант від Українського культурного фонду для того, аби облаштувати споруди замку для людей, які мають вади слуху та є маломобільними.

«Ми плануємо розробити відеоекскурсії і супроводити їх жестовою мовою. Цей відеоконтент будемо надавати нашим туристам, які є слабочуючі. А також створити мобільну інклюзивну виставку 11 тактильних моделей замків, які входять в заповідник «Замки Тернопілля», – розповідає Тетяна Думська. В планах облаштували мобільні пандуси на перший поверх та в приміщення каси і магазину, встановили спеціальні знаки, звукові маячки, мнемосхеми замкової території.

Замок у Збаражі – один із найкраще відновлених замків Західної України. Належав він князям Вишнівецьким і був споруджений в 1626-1631 роках за проектом знаменитого італійського архітектора Вінченцо Скамоцці. Замок добре збережений, в казематах та палаці сьогодні діє понад 20 виставкових залів.