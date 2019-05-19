У Запорізькій області затримали підозрюваного у вбивстві ветерана АТО

У місті Енергодар Запорізької області затримали підозрюваного у побитті до смерті ветерана АТО та активіста Євгена Бабанського. Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Запорізькій області.

«15 травня о 23:26 до Енергодарського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення з медичного закладу міста. Туди з чисельними тілесними ушкодженнями було госпіталізовано місцевого мешканця 1970 року народження. 18 травня від отриманих травм громадянин помер у реанімаційному відділенні лікарні», - повідомили правоохоронці.

Загиблий - місцевий житель, заступник голови ГО «Захисники України» Євген Бабанський. Йому було 48 років.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів, оперативники встановили та затримали підозрюваного. Ним виявився місцевий житель 1989 року народження.

Триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. 19 травня стало відомо, що у місті Енергодар Запорізької