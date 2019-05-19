У Запорізькій області після побиття помер ветеран АТО

В Енергодарі Запорізької області 18 травня від отриманих після жорстокого побиття травм помер в лікарні ветеран АТО Євген Бабанський. Згідно з інформацією поліції, чоловіка побили пізно увечері 15 травня, пише LB.ua.

«15 травня о 23:26 до Енергодарського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення з медичного закладу міста. Туди з численними тілесними ушкодженнями було госпіталізовано місцевого мешканця 1970 року народження», – йдеться в повідомленні на сайті обласної поліції.

18 травня чоловік помер в реанімації. Правоохоронці затримали нападника. «Встановлено, що між потерпілим і невідомим сталася сварка. Унаслідок якої зловмисник завдав тілесні ушкодження чоловіку і зник з місця події», – зазначила прес-служба.

Правозахисниця Ольга Решетилова повідомила у Facebook, що Євген Бабинський був ветераном АТО і співзасновником організації «Захисники України», а також соратником політв'язня Кремля Євгенія Панова.

«Плюс одна смерть активіста під час незрозумілих обставин, яку відразу намагаються представити як побутове вбивство. Плюс одна вимога ефективного розслідування», – написала Решетилова.