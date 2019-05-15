Військова прокуратура затримала шантажиста санаторію для ветеранів АТО на Вінниччині

Працівник Управління СБ України у Вінницькій області та слідчий слідчого управління ГУ Нацполіції у Вінницькій області затримали голову профспілкової організації м. Хмільник, який вимагав хабаря щоб припинити створювати штучні перешкоди в діяльності санаторію, який займається оздоровленням військовослужбовців та ветеранів АТО. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив військовий прокурор Центрального регіону України Олег Сенюк.

За його словами, профспілковий лідер кілька років «тероризував» санаторій, а за те, щоб дати спокій оздоровниці і припинити діяльність своєї профспілки зажадав «винагороду» – 264 тис. грн.

«Під час отримання хабаря 15 травня 2019 року його було затримано військовою прокуратурою Вінницького гарнізону Центрального регіону України, – повідомив Сенюк.

Як розповів військовий прокурор, на початку місяця до правоохоронців звернулися громадська спілка «ВО учасників бойових дій та волонтерів АТО» та керівництво ТОВ «Санаторій Поділля», що розташований в м. Хмільник Вінницької області, із заявою про те, що голова профспілкової організації створює штучні перешкоди для діяльності санаторію, який займається оздоровленням діючих військовослужбовців та ветеранів АТО.

фото Військової прокуратури

«До того ж голова профспілки висунув вимогу надати йому 264 тисячі гривень за передачу печатки та установчих документів на свою профспілкову організацію, а також відзив поданих ним судових позовів. За умови отримання таких «відступних» пообіцяв більше не заважати роботі санаторію і припинити діяльність своєї профспілки», – написав прокурор.

Під час передачі 264 тисяч гривень вимагача затримано в порядку ст. 208 КПК України за участю співробітників Управління СБ України у Вінницькій області та слідчих слідчого управління ГУ Нацполіції у Вінницькій області.

На даний час проводяться слідчі та інші процесуальні дії, профспілковому шантажисту-хабарнику готуються повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 Кримінального кодексу України та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.