Депутата Чернігівської міськради затримали за шантаж будівельної компанії
Сума хабара повинна була становити 50 тис. доларів
Депутат Чернігівської міської ради, який очолює постійну комісію з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин, і директор комунального підприємства «Чернігівбудінвест» попалися на вимаганні хабара в розмірі 50 тис. доларів. Депутата затримали в Києві, директора підприємства - в Чернігові, повідомила прес-служба поліцейського департаменту захисту економіки.
За версією слідства, гроші вимагали від будівельної компанії за виділення земельної ділянки під багатоквартирний житловий будинок. У разі відмови вони погрожували влаштувати забудовнику проблеми з правоохоронними органами.
Підозрюваних затримали під час отримання першої частини хабара в розмірі 25 тис. доларів.
фото Нацполіції
Їм закидають ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу - одержання неправомірної вигоди.
Імена затриманих не вказані, але на сайті міськради зазначено, що постійну комісію з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин очолює Іван Бакшун, а на сайті «Чернігівбудінвесту» директором вказано Валерія Горбатова.