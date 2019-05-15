Депутата Чернігівської міськради затримали за шантаж будівельної компанії

Депутат Чернігівської міської ради, який очолює постійну комісію з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин, і директор комунального підприємства «Чернігівбудінвест» попалися на вимаганні хабара в розмірі 50 тис. доларів. Депутата затримали в Києві, директора підприємства - в Чернігові, повідомила прес-служба поліцейського департаменту захисту економіки.

За версією слідства, гроші вимагали від будівельної компанії за виділення земельної ділянки під багатоквартирний житловий будинок. У разі відмови вони погрожували влаштувати забудовнику проблеми з правоохоронними органами.

Підозрюваних затримали під час отримання першої частини хабара в розмірі 25 тис. доларів.

фото Нацполіції

Їм закидають ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу - одержання неправомірної вигоди.

Імена затриманих не вказані, але на сайті міськради зазначено, що постійну комісію з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин очолює Іван Бакшун, а на сайті «Чернігівбудінвесту» директором вказано Валерія Горбатова.