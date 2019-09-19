У Житомирі капітан ЗСУ отримав три роки в'язниці за втечу з військової частини

Богунський районний суд Житомира засудив капітана Збройних сил України до трьох років і одного місяця позбавлення волі за «самоволку». Про це повідомляється на сайті військової прокуратури Центрального регіону.

Як повідомляється, що суд підтримав позицію прокурора і визнав військовослужбовця винним в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 407 Кримінального кодексу (самовільне залишення військової частини без поважних причин тривалістю понад один місяць в умовах особливого періоду).

«Встановлено, що кадровий військовослужбовець однієї з військових частин, яка дислокується в Житомирі, в квітні 2019 року, з метою ухилитися від конституційного обов'язку, пов'язаного із захистом Батьківщини, без дозволу командирів покинув територію військової частини і проводив час за власним розсудом», - йдеться в повідомленні.

При цьому, в 2018 році він вже відбував покарання – 2 місяці на гауптвахті – за втечу зі служби.

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