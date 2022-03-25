Міський голова Житомира Сергій Сухомлин розповів про ранковий ракетний удар

У Житомирі вранці у п’ятницю, 25 березня, російські загарбники з ракет обстріляли військову частину. Після цього місцеві правоохоронці затримали двох коригувальників вогню, повідомив у вечірньому зведенні міський голова Сергій Сухомлин.

«День пройшов більш-менш спокійно, нам сьогодні “прилетіло” – ракета вдарила по військовій частині, потрапила, але більш-менш все нормально. Взяли після цього двох людей, у яких були фотографії цього об’єкту зі всіх боків. Так що, будь ласка, обережно, дивіться, хто навколо вас, бо ситуація така, що дуже багато людей “закинуті” в місто, і давно вже перебувають у місті, які чекають цей “руській мір”», – сказав мер Житомира.

Нагадаємо, 25 березня росіяни також обстріляли територію командування Повітряних сил у Вінниці, випустивши загалом шість ракет. Крім того, увечері 24 березня росіяни завдали ракетного удару по військовій частині у Дніпрі.