Обставини інциденту встановлюють фахівці

У Коростенському районі на Житомирщині трактор лісівників підірвався на вибухонебезпечному предметі, унаслідок чого постраждав водій. Про це повідомили в обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в понеділок, 10 березня.

Як йдеться, працівник лісгоспу працював над створенням мінералізованих смуг, аби запобігти поширенню пожеж сухої трави. Водій наїхав на вибухонебезпечний предмет, що здетонував.

«Унаслідок вибуху водій отримав травми та був госпіталізований. Трактор зазнав пошкоджень», – повідомили в ДСНС.

Усі обставини інциденту наразі встановлюють фахівці, додали надзвичайники.

До слова, від початку повномасштабної російсько-української війни й до 1 березня 2024 року від мін постраждало 1146 людей, включно зі 110 дітьми. Серед постраждалих від вибухонебезпечних предметів: 209 фермерів, 109 безробітних, 89 пенсіонерів, 122 працівники критичної інфраструктури, 82 водії та 100 учнів.