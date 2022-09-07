Аварія трапилась у вівторок, 6 вересня, на автодорозі Тернопіль – Львів у місті Жовква

На трасі Тернопіль – Львів у межах міста Жовква трапилась аварія за участі легковика та вантажівки. 82-річний водій легковика унаслідок ДТП отримав травми та був госпіталізований.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, аварія трапилась у вівторок, 6 вересня, о 15:25 на автодорозі Тернопіль – Львів у місті Жовква. За попередніми даними правоохоронців, водій автомобіля Škoda, 82-річний місцевий мешканець, здійснив зіткнення з вантажівкою Peugeot, якою керував 44-річний житель Закарпатської області.

Внаслідок ДТП водій легковика отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.