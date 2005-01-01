У Жовкві екоінспектори виявили склад сміття на території колишнього цегельного заводу

У Жовкві виявили склад сміття

Держекоінспектори у вівторок, 29 травня, здійснили рейд до м. Жовкви і виявили на території колишнього цегельного заводу на вул. Дорошенка, склад твердих побутових відходів.

Виїзд інспектори здійснили, реагуючи на звернення місцевого мешканця, представника ГО «Самооборона Жовква» Василя Приймака. На територію, де господарює ПП «Кераміка» інспекторам потрапити не вдалося. То ж у присутності заявника та працівників поліції зробили фотофіксацію виявленого складу сміття, повідомила прес-служба Держекоінспекції у Львівській області.

Щоб провести позапланову перевірку підприємства, інспекція звернеться за погодженням у Регуляторну службу України.

Тим часом, керівник ТОВ «Керамік» звернувся листом до Жовківської міськради з пропозицією облаштувати сортувальну лінію ТПВ у місті, повідомила прес-служба міськради.

Міський голова Жовкви Петро Вихопень зазначив ZAXID.NET, що це підприємство господарює на території колишнього цегельного заводу, яке розташоване частково на території міста і частково на землях Новоскварявської сільради.

«Ми відповіли, що у разі представлення відповідних проектних пропозицій і документів виконком зможе розглянути таке звернення. Жодних документів поки не надходило. Разом із тим, маємо уже звернення мешканців міста, які виступають проти розміщення сміттєсортувальної лінії у місті», – сказав він.