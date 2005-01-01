У Жовкві екоінспектори виявили склад сміття на території колишнього цегельного заводу

СуспільствоЮлія Поліковська, 30 травня3090
У Жовкві екоінспектори виявили склад сміття на території колишнього цегельного заводу
фото Dyvys.info
У Жовкві виявили склад сміття

Держекоінспектори у вівторок, 29 травня, здійснили рейд до м. Жовкви і виявили на території колишнього цегельного заводу на вул. Дорошенка, склад твердих побутових відходів.

Виїзд інспектори здійснили, реагуючи на звернення місцевого мешканця, представника ГО «Самооборона Жовква» Василя Приймака. На територію, де господарює ПП «Кераміка» інспекторам потрапити не вдалося. То ж у присутності заявника та працівників поліції зробили фотофіксацію виявленого складу сміття, повідомила прес-служба Держекоінспекції у Львівській області.

Щоб провести позапланову перевірку підприємства, інспекція звернеться за погодженням у Регуляторну службу України.

Тим часом, керівник ТОВ «Керамік» звернувся листом до Жовківської міськради з пропозицією облаштувати сортувальну лінію ТПВ у місті, повідомила прес-служба міськради.

Міський голова Жовкви Петро Вихопень зазначив ZAXID.NET, що це підприємство господарює на території колишнього цегельного заводу, яке розташоване частково на території міста і частково на землях Новоскварявської сільради.

«Ми відповіли, що у разі представлення відповідних проектних пропозицій і документів виконком зможе розглянути таке звернення. Жодних документів поки не надходило. Разом із тим, маємо уже звернення мешканців міста, які виступають проти розміщення сміттєсортувальної лінії у місті», – сказав він.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук