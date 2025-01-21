Водій не впорався з керуванням та з’їхав з дороги на паркувальний майданчик

У понеділок, 20 січня, у місті Жовква на Львівщині водій легковика збив двох жінок на паркувальному майданчику, одна з них загинула на місці ДТП.

Як повідомили у поліції, аварія сталась 20 січня близько 11:20 на вул. Львівській у Жовкві. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Peugeot 406, 45-річний місцевий житель, не впорався з керуванням і виїхав на паркувальний майданчик, де збив двох жінок віком 56 і 67 років, мешканок одного з сіл Львівського району, та в’їхав у два автомобілі – Skoda Fabia і ВАЗ 2111.

Від отриманих внаслідок ДТП травм 67-річна жінка загинула на місці події, іншу потерпілу госпіталізували до лікарні. Водій затриманий у порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події.