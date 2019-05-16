У Золочівському районі автомобіль в'їхав у відбійник, водій загинув

Автомобіль в'їхав у відбійник

В ніч на 16 травня у Золочівському районі загинув 55-річний водій ВАЗ. Він в'їхав у відбійник. ДТП трапилася біля с. Червоне у Золочівському районі.

«Близько 01:30 водій автомобіля ВАЗ-2106 не впорався з керуванням, після чого автомобіль виїхав на узбіччя та зіткнувся з відбійником», ‒ розповіли у відділі комунікації поліції Львівщини.

Від отриманих травм водій помер на місці. Це 55-річний мешканець міста Золочів.

фото поліції

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.