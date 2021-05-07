34-річний пішохід загинув на місці ДТП

На Львівщині автомобіль Škoda збив 34-річного пішохода. Дорожньо-транспортна пригода сталась у четвер, 6 травня, близько 21:30 на автодорозі сполученням Броди – Лешнів у Золочівському районі. Внаслідок наїзду чоловік загинув на місці ДТП.

За інформацією поліції, біля села Лішня водій автомобіля Škoda скоїв наїзд на пішохода, мешканця району віком 34 роки. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. За кермом автомобіля перебував 47-річний мешканець м. Броди.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини.