9 січня у зоні проведення операції Об’єднаних сил на сході України двічі обстріляли українські позиції. Одного воїна поранили. Про це повідомили у вечірньому зведенні ООС станом на 17:00.

Біля с. Катеринівки Луганської області окупанти обстріляли позиції українських захисників з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

«Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Він перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний», — вказано у повідомленні без уточнення, яких саме травм зазнав військовий.

У прес-центрі ООС додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

А біля Попасної збройні формування Російської федерації обстріляли українських військових з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів.