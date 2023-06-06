До трагедії в зоопарку проживали близько 300 тварин

В окупованій Новій Каховці Херсонської області через підрив росіянами Каховської ГЕС було повністю затоплено зоопарк «Казкова діброва», внаслідок чого загинули майже усі тварини. Про це повідомили активісти спільноти UAnimals.

«Друзі, ми поспілкувалися з керівництвом зоопарку «Казкова діброва», що в окупованій Новій Каховці. нам підтвердили, що зоопарк повністю затоплено і врятуватися могли лише лебеді та качки. Людина, з якою ми говорили (не називаємо ім'я з міркувань безпеки), сказала: «Ми всіма силами намагалися зберегти зоопарк в окупації. Тепер його більше не існує», – йдеться у повідомленні.

Як пише «Українська правда. Життя», до трагедії у «Казковій Діброві» проживали мавпи, єноти, віслюк, поні, нутрії, різноманітні птахи, дикобрази, бабаки, черепахи та багато інших видів, загалом близько 300 особин. Власниця парку Олена Навроцька підтвердила виданню, що майже всі тварини загинули. За її словами, їх неможливо було вивезти з окупації, але працівники рятували тварин як могли.

«Усі тварини залишалися в парку з першого дня вторгнення. Тварини були заблоковані в парку, весь парк замінований, завалений деревами і переритий окопами. Евакуація була неможлива. Ми всіма силами намагалися зберегти тварин. Скільки зусиль було докладено, скільки людей допомагали рятувати тварин в таких жахливих умовах, практично ризикували життям. І ось тепер Діброви немає! Загинули 300 невинних тварин, наших улюблених вихованців. Анфісочка, Чарлік, поні Малиш, віслючок Ося, єнот Міша і всі…», – цитує видання Олену Навроцьку.

Видання зазначає, що «Казкова Діброва» опинилася в окупації з першого дня великої війни. Росіяни обстрілювали територію парку, влаштували блокпост, допитували працівників зоопарку. Окупанти мінували усе навколо, тому тварини фактично опинилися у пастці. Їжу для тварин привозили небайдужі місцеві мешканці та фермери, волонтери допомагали збирати кошти.

Також російські окупанти заборонили працювати сторожам зоопарку, тож працівники приходили лише вранці, щоб годувати тварин. Після підриву тварин ніхто не міг випустити з вольєрів.

Як інформував ZAXID.NET, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС: низку населених пунктів Херсонщини почало затоплювати.