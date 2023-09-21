УАФ сплатить 33 тис. євро штрафу за поведінку вболівальників на матчах збірної України
УЄФА заявила про расистську поведінку українських уболівальників
Дисциплінарний комітет УЄФА покарав Українську асоціацію футболу (УАФ) за підсумками вересневих матчів української збірної у кваліфікації на Євро-2024 проти Англії та Італії.
Як повідомив сайт УЄФА в четвер, 21 вересня, через прояви расизму з боку українських уболівальників УАФ оштрафована на 20 тисяч євро. Також УАФ зобов'язана заплатити штраф у розмірі 5 тис. євро за використання фанатами піротехніки на трибунах та ще 8 тис. євро за блокування проходів на стадіоні.
Крім того, наступний номінально домашній матч у відборі до Євро-2024 (проти Північної Македонії) збірній України наказано провести з частково закритими секторами на стадіоні (не менше 5 тисяч місць), а на наступний виїзний поєдинок української збірної (проти Мальти) УАФ заборонили продавати квитки українським уболівальникам.
Нагадаємо, у матчі проти Англії, який пройшов у польському Вроцлаві, збірна України здобула нічию (1:1). У матчі проти Італії, який відбувся в Мілані, українська збірна програла (1:2).
Наступний матч у кваліфікації на Євро-2024 українська збірна зіграє проти Північної Македонії 14 жовтня у чеській столиці Празі на стадіоні футбольного клубу «Спарта». Гостьовий матч команди проти Мальти заплановано на 17 жовтня.