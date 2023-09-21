Дисциплінарний комітет УЄФА покарав Українську асоціацію футболу (УАФ) за підсумками вересневих матчів української збірної у кваліфікації на Євро-2024 проти Англії та Італії.

Як повідомив сайт УЄФА в четвер, 21 вересня, через прояви расизму з боку українських уболівальників УАФ оштрафована на 20 тисяч євро. Також УАФ зобов'язана заплатити штраф у розмірі 5 тис. євро за використання фанатами піротехніки на трибунах та ще 8 тис. євро за блокування проходів на стадіоні.

Крім того, наступний номінально домашній матч у відборі до Євро-2024 (проти Північної Македонії) збірній України наказано провести з частково закритими секторами на стадіоні (не менше 5 тисяч місць), а на наступний виїзний поєдинок української збірної (проти Мальти) УАФ заборонили продавати квитки українським уболівальникам.

Нагадаємо, у матчі проти Англії, який пройшов у польському Вроцлаві, збірна України здобула нічию (1:1). У матчі проти Італії, який відбувся в Мілані, українська збірна програла (1:2).

Наступний матч у кваліфікації на Євро-2024 українська збірна зіграє проти Північної Македонії 14 жовтня у чеській столиці Празі на стадіоні футбольного клубу «Спарта». Гостьовий матч команди проти Мальти заплановано на 17 жовтня.