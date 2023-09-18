Лассану Файє отримає 24 тис. євро від ФК «Рух», не зігравши за нього жодного разу в офіційних матчах

Львівський футбольний клуб «Рух» сплатить щонайменше 24 тис. євро своєму колишньому захиснику Лассану Файє з Нідерландів, який з початком повномасштабного російського вторгнення самовільно покинув розташування клубу. Про це у понеділок, 18 вересня, повідомили у прес-службі клубу.

Як повідомляється, команда, засновником якої є львівський бізнесмен Григорій Козловський, опинилася у складній ситуації через свого гравця, який приєднавшись до клубу у січні 2022 року згодом його самовільно покинув.

Файє також розірвав контракт з «Рухом» в односторонньому порядку та звернувся до суду. Там він попросив стягнути з клубу компенсацію у розмірі 316 тисяч євро та 5% річних, а також задовольнити інші його вимоги.

У ФІФА заяву Файє частково задовольнили, хоч і зменшили суму компенсації до 24 тисяч євро при 5% річних. У задоволенні інших, неназваних умов Файє Палата з вирішення спорів Футбольного трибуналу ФІФА йому відмовила.

Натомість у ФК «Рух» заявили, що обов'язково виконають рішення та сплатять відповідну суму. Водночас «Рух» має можливість стягнути з футболіста договірну штрафну санкцію у розмірі 500 тис. доларів за розірвання трудового контракту без поважної причини в односторонньому порядку.

Спортивний директор команди Володимир Лапіцький заявив, що клуб не має іншого виходу, окрім як заплатити Файє, адже наразі на ФК «Рух» накладено трансферний бан. Лапіцький також зазначив, що львів'яни дійсно планують подати зустрічний позов до футболіста у той самий орган, який приймав рішення по цій справі до цього.

«Сподіваємось, що тепер не буде суперечити своєму ж попередньому Рішенню, в якому визнала, що футболіст розірвав контракт з нашим клубом в односторонньому порядку, і стане на бік клубу», – додав Лапіцький.

Нагадаємо, 23-річний нідерландський лівий захисник Лассана Файє мав захищати «жовто-чорні» кольори ФК «Рух» під 43-ім номером. Свій футбольний шлях він розпочав в академії роттердамської «Спарти». Згодом перейшов в академію «ПСВ», де провів 4 роки. У 2016-му захисник приєднався до нідерландського клубу «Вітесс». Під час виступів за «Вітесс» Файє отримав і міжнародний досвід. У сезоні 2017/18 на груповому етапі Ліги Європи взяв участь у 5 поєдинках. Взимку 2019-го Лассана Файє повернувся у «Спарту», де розпочинав свою кар’єру. У 2020-му перейшов у клуб «АДО Ден Гааг».