Григорій Козловський, засновник ФК "Рух" (Львів), активно допомагає ЗСУ від початку війни

Футбольний клуб «Рух» та його засновник Григорій Козловський, які з першого дня російської агресії допомогають українським військовим, в черговий раз відгукнулись на запит воїнів ЗСУ, та передали необхідну та життєво-важливу техніку та спорядження.

Бійці 45-ї окремої артилерійської бригади отримали 10 антиланцетних комплексів «Зозулька» та інше господарське спорядження. Загалом на цю допомогу витратили майже півтора мільйона гривень. А в цілому у серпні на допомогу ЗСУ виділено майже 8 млн грн.

«Ми повністю інтегровані у процеси підтримки українській армії. Ця підтримка триває з першого дня війни, і буде тривати з боку нашого клубу до останнього дня війни. Сьогоднішня допомога – це данина вдячності нашим військовим. Щиро вірю, що такими своїми діями ми наближаємо день нашої спільної перемоги» – зазначив Григорій Козловський.

«Жовто-чорні» та їх засновник завжди підтримують українських військових. Так ФК «Рух» та його засновник Григорій Козловський профінансували закупівлю 180 дронів на 4 млн грн в межах ініціативи «Пташки Перемоги».

«Цей місяць видався особливо плідним у плані допомоги для наших військових. Кілька днів тому на фронт відправили дрони, які закупив ФК «Рух» у межах ініціативи «Пташки Перемоги» під патронатом Львівської ОВА. На це клуб витратив 4 млн грн. А тепер ми допомагаємо 45-ій окремій артилерійській бригаді. Ми тісно співпрацюємо, щонайменше раз на місяць у нас зустріч, на якій ми отримуємо завдання, чим «Рух» має забезпечити військових», – сказав меценат.

Ця допомога життєво необхідна для ЗСУ наголошують військові. Завдяки їй можна вберегти життя українських воїнів та виконувати бойові завдання. ФК «Рух» та БО «Рух у майбутнє» неодноразово відгукувались на запити захисників та оперативно доставляли потрібне спорядження та техніку, за що українські військові безмежно вдячні благодійникам.

«Це дуже важлива допомога. Навіть не говорячи про комплекс протидії «Ланцетам», колеса, акумулятори, є такі речі дрібні, як кабелі наприклад, без яких не буде працювати система. Все це необхідно нам. Наша бригада почала співпрацювати з ФК «Рух» на початку літа 2022 року. Неодноразово клуб відгукувався на наші запити та передавав нам необхідне спорядження. Це різні комплекси, апаратура для обслуговування техніки, підйомники тощо. У нас є прямий зв’язок з «Рухом». Коли у нас виникає нагальна потреба і треба швидко щось знайти – ми телефонуємо і у найкоротші терміни ці речі опиняються у нас», – зазначив командир 45-ї окремої артилерійської бригади Олег Файдюк.

Григорій Козловський, відомий львівський бізнесмен і меценат, разом з ФК «Рух» подякував українським захисникам, які не просто захищають країну, а й підказують волонтерам, що потрібно, та куди необхідно направити зусилля. Меценат додав, що БО «Рух у майбутнє» має пряму комунікацію з військовими підрозділами, іншими благодійними фондами та волонтерськими організаціями. «Рухівці» намагаються допомогти всіма доступними методами. І ця допомога не припиниться, а навпаки – лише збільшуватиметься.

«Важливо зараз розуміти, що війна ще не закінчилась, а отже нам потрібно продовжувати допомагати ЗСУ. Загалом ФК «Рух» тільки в серпні витратив майже 8 мільйонів гривень на потреби наших захисників. На вересень «Рух» планує забезпечити бійців 45-ї бригади комплексами "Зозулька"», – підсумував засновник «жовто-чорних».