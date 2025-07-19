Тігран Оганнісян та Микита Ханганов

Президент Володимир Зеленський посмертно відзначив орденом Свободи двох убитих в окупованому Бердянську підлітків Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова. Друзів вбили росіяни за участь в партизанській діяльності наприкінці червня 2023 року. Відповідний указ №500/2025 про нагородження підлітків опубліковано на сайті Офісу президента в суботу, 19 липня.

«За громадянську мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету та незалежності Української держави, конституційних прав і свобод людини», – ідеться в указі.

Орден Свободи – державна нагорода України, встановлена для відзначення громадян за видатні та особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних та політичних реформ, відстоюванні конституційних прав і свобод людини й громадянина. Станом на 19 липня 2025 року орденом Свободи нагороджено 85 людей.

Що відомо про Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова

16-річний Тігран Оганнісян навчався у Бердянській ЗШ № 7. Російські окупанти викрали хлопця ще у вересні 2022 року. Його разом з іншим підлітком, 16-річним Микитою Хангановим, звинуватили у тероризмі. Зокрема, їм інкримінували те, що вони нібито повалили опору на залізничну колію, чим могли заблокувати залізничне сполучення з містом. За це хлопцям загрожувало 20 років позбавлення волі.

15 червня 2023 року Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою припинити переслідування українських підлітків Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова з окупованого Бердянська і дозволити їм виїхати та підконтрольну українську територію.

Наприкінці травня 2023 року правозахисна організація «Медійна ініціатива за права людини» повідомила, що Тіграна Оганнісяна п’ять днів жорстоко допитували, били та катували електричним струмом. Від підлітка вимагали зізнатися у підготовці диверсії на мелітопольській залізниці.

Увечері 24 червня окупаційний глава Запорізької області Володимир Рогов заявив, що в Бердянську було вбито двох неповнолітніх українських партизанів. Рогов стверджував, що хлопці «відкрили вогонь по набережній, де були цивільні», одним з «винуватців» він назвав неповнолітнього Тіграна Оганнісяна. Другим загиблим партизаном був Микита Ханганов, учень Бердянської ЗШ № 1.

Українські правоохоронці порушили кримінальне провадження за фактом вбивства дітей, справу кваліфікували за ст. 438 КК України «Порушення законів та звичаїв війни».

У жовтні 2024 року адвокат родини Оганнісян Андрій Яковлєв повідомив, що російські окупанти закрили кримінальне провадження у справі про «тероризм» убитих підлітків, а їхні тіла, імовірно, таємно поховали влітку 2024 року.