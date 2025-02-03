Павло Гоц із дружиною та піарницею гурту Nazva Вікторі'. Дзизюк-Гоц

Учасник львівського гурту Nazva Павло Гоц мобілізувався до лав Збройних Сил України. Про це він повідомив у понеділок, 3 лютого, на сторінці в Instagram.

Його допис про мобілізацію до ЗСУ він супроводив фото у військовій формі, не уточнивши, в якому саме підрозділі він буде проходити службу.

«Знятий з військового обліку. Підстава: військовослужбовець», – написав Павло Гоц.

Nazva – галицько-донбаський український музичний гурт, створений у 2019 році Павлом Гоцом зі Львова та Ярославом Яровенком із Горлівки. Гурт ідентифікує свій стиль як «альтернативний етно-арт хаос». Музиканти створюють композиції грою на контрабасі, альті, клавішах та флор-томі.

Гурт починався як музичний театр, що створює вистави про Розстріляне відродження та саундтреки до мистецьких виставок. У 2024 році Nazva стала фіналістом українського нацвідбору «Євробачення».

Гурт відомий треками «Сіґеле-Міґеле», який у 2023 році був топ-1 в українському Shazam та налічував більше 7 млн прослуховувань на платформах. А у 2024 році популярним став їхній хіт «Чужію я», що особливо завірусився у TikTok.