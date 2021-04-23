Діти 1-4 класів повернуться до навчання у школах

Учні 1-4 класів, дошкілля, позашкілля та студенти закладів профтехосвіти у Львівській області навчатимуться у звичайному режимі. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 23 квітня, під час позачергового засідання обласної комісії ТЕБ і НС.

Згідно з рішенням обласної комісії ТЕБ і НС, з понеділка, 26 квітня, учні молодших класів та студенти закладів профтехосвіти зможуть повернутись до школи. За словами директора департаменту освіти і науки Олега Паски, для учнів молодших класів дистанційне навчання виявилось малоефективним. Він також наголосив, що сьогодні 6100 працівників освіти вже пройшли процедуру вакцинації.

На комісії також обговорили динаміку захворювання на коронавірус в області. За словами директорки обласного лабораторного центру Наталії Іванченко, найближчим часом область можуть віднести до «жовтої» зони епідбезпеки.

«Сьогодні ситуація із поширенням коронавірусу дещо стабілізувалась. За останній тиждень спостерігається зниження на 26,8% кількість випадків захворювання. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування на сьогодні складає 20,3-20,1 при рекомендованому менше ніж 20. Раніше цей показник коливався від 27 до 28. Завантаженість ліжок з киснем – 69,2%, за останню добу – 63,7% при рекомендованій нормі менше ніж 65%. Якщо надалі спостерігатиметься така ж тенденція і за 5 днів ми не вийдемо за межі рекомендованих норм – маємо шанси вийти із "червоної" зони епідбезпеки», – пояснила Наталія Іванченко.

«Тенденції позитивні, проте ми стоїмо перед ризиками, які можуть бути пов’язаними із святковим періодом», – наголосив директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис.

Обласна комісія ТЕБ та НС рекомендуватиме настоятелям храмів проводити релігійні заходи при заповненні не більше 50% місць, дотримання між особами фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра.

Нагадаємо, на території Львівщини з 25 березня діє червоний рівень епідемічної небезпеки. У Львові дещо послабили карантинні обмеження з 19 квітня: відкрили непродовольчі ринки, літні майданчики та дозволили навчання для учнів 1-4 класів.