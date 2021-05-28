Греко-католицький священик Іван Гарат дев'ять років тому перейшов до УПЦ (КП), а тепер вирішив повернутися до УГКЦ

Львівська архієпархія УГКЦ остаточно відлучила від церкви львівського священика та громадського діяча Івана Гарата, який ще дев'ять років тому перейшов до УПЦ КП (тапер ПЦУ). Навесні цього року Іван Гарат вирішив повернутися назад до УГКЦ, однак його не прийняли і покарали за церковний злочин.

Як зазначається у повідомленні на сайті УГКЦ від 20 травня цього року, священик Івана Гарат вчинив акт схизми, за що на нього накладено кару великої екскомуніки – тобто, йому заборонили брати участь у богослужіннях, приймати святі тайни та здійснювати будь-які інші священичі обов’язки в УГКЦ.

«Оскільки священник Іван Гарат відійшов від єдності з Католицькою Церквою, за що покараний великою екскомунікою, він не може діяти в різного роду організаціях як вірний УГКЦ. Відтак, духовенству заборонено здійснювати співслужіння з священником Іваном Гаратом у будь-яких відправах богопочитання, а вірним просити його про такі здійснення», – сказано в офіційному повідомленні УГКЦ.

Як розповів ZAXID.NET прес-секретар Львівської архієпархії УГКЦ Павло Дроздяк, в УГКЦ відбулося завершення юридичної процедури щодо отця Івана Гарата, який дев'ять років тому перейшов до УПЦ КП, чим вчинив церковний злочин.

«Це впорядкування юридичного процесу, який був пов’язаний з тим, що отець Іван Гарат перейшов до іншої церкви. Кара великої екскомуніки говорить про те, що особа через скоєний церковний злочин втрачає уряд в католицькій церкві як священослужитель. Йому заборонено виконувати священодійство у католицькій церкві», – пояснив отець Павло Дроздяк.

Рішення УГКЦ щодо священика Івана Гарата остаточне.

Митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ Димитрій Рудюк розповів ZAXID.NET, що отець Іван Гарат перебував в УПЦ КП (тепер ПЦУ) з 2012 року. Спершу він став священиком Вінницької єпархії, а потім перейшов до Львівсько-Сокальської єпархії православної церкви.

«Десь півтора місяця тому він звернувся до мене та повідомив про своє бажання повернутися в УГКЦ. Таке рішення він пояснив тим, що отримав документи з Ватикану про те, що він був несправедливо засуджений Львівською архієпархією УГКЦ і нібито ці документи відкривають йому світло на те, що він повернеться до УГКЦ», – розповів митрополит Димитрій Рудюк.

Зі слів митрополита, таким чином Іван Гарат отримав згоду на відхід від ПЦУ. На сьогодні він вийшов з ПЦУ та перебуває у статусі забороненого священика УГКЦ. При цьому в ПЦУ не мають наміру знову приймати Івана Гарата до своєї церкви.

«Якщо би таке звернення було, воно б позитивно не вирішилося», – сказав митрополит Димитрій Рудюк.

ZAXID.NET спробував отримати коментар в Івана Гарата, однак він, почувши суть запитання, кинув слухавку і більше на дзвінки не відповідав.

Іван Гарат став публічно відомим у Львові після Революції Гідності. Він був членом скандально відомої ГО «Розвиток громади» та учасником цілої низки громадських рад при державних органах – при ЛОДА, при ДФС та прокуратурі, головному управлінні Держгеокадастру, Службі автомобільних доріг Львівщини та інших.

Раніше в такий спосіб УГКЦ відлучила від церкви отця Василя Ковпака, який був священиком у Рясному.