Львівська Архиєпархія УГКЦ заявила про рейдерське захоплення Митрополичих садів. Представники Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення привезли до садів військову техніку.

Про рейдерське захоплення Митрополичих садів у віврторок ввечері, 22 червня, повідомив прес-секретар Львівської архієпархії УГКЦ Павло Дроздяк,

«Інформуємо Вас, що сьогодні 22 червня 2021 р. зі сторони Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення була спроба рейдерського захоплення Митрополичих садів. Прикро, що до реалізації цих планів, використовують військовослужбовців і машини військової спецтехніки в час, коли країна перебуває в стані війни», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Наразі концерн ніяк не відреагував на цей інцидент ані на офіційному сайті, ані у соцмережах. ZAXID.NET також не вдалось сконтактувати з представниками концерну.

Зазначимо, що Святоюрська гора – це великий комплекс довкола церкви Святого Юра. Сад навколо храму створили у 1762-1771 роках.

Церкві належить храм із подвір’ям, Митрополичі палати і невелика територія приватних Митрополичих садів, які розділяє історичний мур. Решта території садів перебуває у занедбаному стані. Територія Святоюрської гори з садами, належить до спадщини ЮНЕСКО.

Новина доповнюється...