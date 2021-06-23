До навчань управління Держспецзв'язку залучило військову техніку, яка мала заїхати на територію Митрополичих садів

В управлінні Держспецзв’язку Львівщини заперечили інформацію про рейдерське захоплення Митрополичих садів біля церкви Св. Юра у Львові та переконують, що проводили планові навчання на території, де розташовані об’єкти Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (КРРТ). Непорозуміння, яке виникло у результаті, пояснюють браком комунікації між управлінням та львівською курією УГКЦ.

Як інформував ZAXID.NET, увечері 22 червня Львівська Архиєпархія УГКЦ заявила про рейдерське захоплення Митрополичих садів. Представники Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, що підпорядковується Держспецзв’язку, привезли до садів військову техніку.

«Жодного захоплення, у тому числі рейдерського, ні території, ні земельної ділянки, ні майна УГКЦ не було, не планується і не буде. На вчора були заплановані управлінням Держспецзв’язку у Львівській області навчання щодо перевірки готовності засобів зв’язку. Такі заходи проводять по всіх областях», – розповів 23 червня під час брифінгу перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.

Начальник управління Держспецзв’язку Львівщини Сергій Жук сказав, що лист-звернення про навчання та з проханням забезпечити заїзд на територію до львівської курії УГКЦ управління надіслало у п’ятницю, 18 червня, напередодні трьох вихідних днів через свято Трійці. Проте навчання розпочали у вівторок, 22 червня, не отримавши на звернення будь-якої відповіді. Лист від львівської курії надійшов уже після початку навчань: у ньому зазначалося, що необхідно звернутися для погодження навчань до Львівської міськради. Уже після того управління Держспецзв’язку звернулося до міськради.

«Ми вбачаємо, що дійсно був певний брак комунікації і зі сторони Держспецзв’язку, і зі сторони курії. У майбутньому ці питання будуть точно усунуті. Ми розуміємо, що є строки розгляду звернення, але є і відповідні плани проведення навчань, і їх не завжди можна спланувати більш завчасно, щоб врахувати всі можливі строки розгляду звернень. Думаю, управління Держспецзв’язку сподівалося на належну комунікацію і ухвалення позитивного рішення», – каже Андрій Годик.

Зазначимо, що у частині Митрополичих садів, які перебувають у постійному користуванні УГКЦ, розташовані об’єкти КРРТ. Залишки ретрансляційних веж, які були на цій ділянці, Концерн РРТ вже демонтував, проте тут ще розташовується телекомунікаційний вузол, по якому йде зв’язок різних мобільних операторів, радіо, телебачення та інтернету. Зараз управління намагається відсудити цю земельну ділянку у Львівської міської ради.