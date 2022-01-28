Якщо Україна не змінить ставлення до прав національних меншин, Угорщина може обмежити її підтримку навіть на тлі загрози військового вторгнення РФ. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтерв'ю угорському виданню Magyar Nemzet.

Угорський високопосадовець поскаржився, що Україна не реагує на жодні позитивні жести з боку Угорщини.

«Наприклад, українці попросили про телефонну розмову з прем'єр-міністром Віктором Орбаном наприкінці минулого року. Президент Володимир Зеленський розповів йому все хороше про Угорщину, дуже позитивно змалював майбутнє двосторонніх відносин і відразу після телефонної розмови вніс до українського парламенту законопроєкт, в якому говориться, що особи з подвійним громадянством не можуть займати державні посади», – заявив Сійярто.

На його думку, це свідчить, що президент Володимир Зеленський хоче майже повністю виключити угорців з участі в суспільному житті серед тих, хто належить до національних громад

Сійярто додав, що «закарпатські угорці отримали тільки позбавлення прав, провокації і в багатьох випадках фізичне залякування». А тому, якщо Київ не відмовиться від цієї ініціативи, Угорщина обмежить підтримку України.

«У контексті ситуації з безпекою у Східній Європі я чесно сказав своїм колегам із ЄС та НАТО, що якщо українці не відмовляться від цієї політики, це серйозно обмежить здатність угорського уряду надавати будь-яку підтримку Україні», – додав голова угорського МЗС.

На заяву Сійярто відреагували у Міністерстві закордонних справ України. У відомстві категорично заперечили твердження міністра закордонних справ Угорщини про існування в Україні політики порушення прав національних меншин.

«Нині немає жодних обґрунтованих підстав звинувачувати Україну в порушенні прав національних меншин, а тим більше блокувати співпрацю нашої держави з НАТО, особливо на тлі агресивних дій Росії. Без безпеки в Україні не буде безпеки ні в Угорщині, ні в Європі загалом. Лише разом ми можемо зміцнити безпеку в регіоні Центральної Європи», – наголосив речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.