Угорщина може не підтримати Україну у протистоянні з РФ, – Сійярто
Умовою підтримки з боку Угорщини є зміна політики України щодо нацменшин
Якщо Україна не змінить ставлення до прав національних меншин, Угорщина може обмежити її підтримку навіть на тлі загрози військового вторгнення РФ. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтерв'ю угорському виданню Magyar Nemzet.
Угорський високопосадовець поскаржився, що Україна не реагує на жодні позитивні жести з боку Угорщини.
«Наприклад, українці попросили про телефонну розмову з прем'єр-міністром Віктором Орбаном наприкінці минулого року. Президент Володимир Зеленський розповів йому все хороше про Угорщину, дуже позитивно змалював майбутнє двосторонніх відносин і відразу після телефонної розмови вніс до українського парламенту законопроєкт, в якому говориться, що особи з подвійним громадянством не можуть займати державні посади», – заявив Сійярто.
На його думку, це свідчить, що президент Володимир Зеленський хоче майже повністю виключити угорців з участі в суспільному житті серед тих, хто належить до національних громад
Сійярто додав, що «закарпатські угорці отримали тільки позбавлення прав, провокації і в багатьох випадках фізичне залякування». А тому, якщо Київ не відмовиться від цієї ініціативи, Угорщина обмежить підтримку України.
«У контексті ситуації з безпекою у Східній Європі я чесно сказав своїм колегам із ЄС та НАТО, що якщо українці не відмовляться від цієї політики, це серйозно обмежить здатність угорського уряду надавати будь-яку підтримку Україні», – додав голова угорського МЗС.
На заяву Сійярто відреагували у Міністерстві закордонних справ України. У відомстві категорично заперечили твердження міністра закордонних справ Угорщини про існування в Україні політики порушення прав національних меншин.
«Нині немає жодних обґрунтованих підстав звинувачувати Україну в порушенні прав національних меншин, а тим більше блокувати співпрацю нашої держави з НАТО, особливо на тлі агресивних дій Росії. Без безпеки в Україні не буде безпеки ні в Угорщині, ні в Європі загалом. Лише разом ми можемо зміцнити безпеку в регіоні Центральної Європи», – наголосив речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.