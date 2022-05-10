Угорський посол в Україні Іштван Ійдярто

Угорщина не буде блокувати приєднання України до Північноатлантичного Альянсу, а також підтримає рух Києва до Європейського Союзу. Про це в інтерв’ю телеканалу «Еспресо» заявив угорський посол в Україні Іштван Ійдярто.

«Якщо говорити про прагнення Україні вступити в НАТО, ми ніколи не були проти цього. Тому, якщо Україна все ще хоче вступити до лав Альянсу, ми не будемо проти цього», – сказав він.

За словами Ійдярто, Угорщина намагалася вплинути на мовне питання та питання освіти в Україні, зокрема через інституції НАТО.

«Це був сигнал, не дуже гарний сигнал. А втім, ми не мали іншого вибору, щоб сказати Україні про те, що НАТО – це не просто військова організація. Вона займається іншими питаннями, зокрема правами людини, правами національних меншин», – сказав посол.

Також за словами Ійдярто, Будапешт підтримає і членство України в ЄС, коли це питання почнуть розглядати.

«Ми вас повністю підтримуємо. Будьте певні, що угорці та народ Угорщини солідарні з вами. І ми сподіваємося, що вже зовсім скоро ця трагедія, ця війна припиниться. А український народ відродиться з новою енергією та новими можливостями», – сказав посол.

На запитання про те, чи Угорщину досі турбує мовне питання в Україні, Ійдярто відповів, що зараз воно не на часі.

«Це питання не вирішили. І досі тривають консультації. Але офіційна позиція Угорщини полягає в тому, що зараз це питання не на часі. Зараз є значно більше важливіших питань, які потрібно розглядати. Для України це життєво важливі питання. Тому ми відклали мовне питання вбік, і зараз повністю зосереджені на підтримці України в цій боротьбі», – сказав він.

Як нагадує «Громадське», відносини між обома державами загострились у 2017 році, коли Верховна Рада ухвалила закон про освіту. Угорці заявили, що він обмежує права їхньої діаспори в Закарпатській області. Тоді МЗС Угорщини заявило, що блокуватиме зближення України з ЄС і НАТО, допоки угорській громаді в Україні не повернуть її мовні та освітні права, які, на її думку, були порушені після ухвалення нового українського освітнього та мовного законодавства.

Зауважимо, що Угорщина з початку війни погодилася прийняти українських біженців, а також надати гуманітарну допомогу населенню. Водночас Будапешт не раз виступав проти надання Україні озброєння, оскільки це, на його думку, означає втягування в конфлікт.

Крім того, Угорщина і її знову обраний премʼєр Віктор Орбан систематично виступали проти впровадження антиросійських енергетичних санкцій. Прем'єр зазначав, що схвалення запропонованого пакета санкцій вимагатиме від його країни масштабних інвестицій в альтернативні постачання та модернізацію угорських нафтопереробних потужностей. Він попередив, що запропоновані заходи можуть також спричинити подальше зростання цін на енергоресурси.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що шостий санкційний пакет у ЄС ніяк «не народиться» через позицію Угорщини. На думку українського міністра, відсутність рішення щодо нових санкцій найближчим часом означатиме, що непоступливість Угорщини підігрує Росії.