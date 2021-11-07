Очільник МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що Угорщина повернеться до «гучної підтримки» України в НАТО, але лише після вирішення суперечливих питань. Відповідна заява прозвучала під час форуму Re: Open Zakarpattia.

Кулеба вважає «дипломатичною шпилькою» те, що глава угорського МЗС Петер Сійярто на Варшавському безпековому форумі не згадав про ймовірні перспективи України в НАТО, але прокоментував таку можливість для Грузії.

Проте за словами Кулеби, він переконаний, що ситуація зміниться з огляду на історію двосторонніх відносин України та Угорщини, оскільки членство України в НАТО відповідає інтересам Угорщини.

«У мене немає сумнівів, що після того, як ми з Угорщиною подолаємо непорозуміння, вона енергійно повернеться до гучної підтримки України в НАТО», – наголосив глава Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, що 27 вересня уряд Угорщини і «Газпром» підписали довгостроковий контракт про постачання російського газу до кінця 2036 року (на 15 років з можливістю зміни умов за 10 років). Згідно з контрактом, «Газпром» постачатиме до Угорщини 4,5 млрд кубометрів газу на рік: 3,5 млрд куб. м через Сербію (газопроводом Турецький потік) і 1 млрд куб. м – через Австрію.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що здивовані і розчаровані рішенням Угорщини підписати контракт з Газпромом про постачання газу в обхід України.

«Вважаємо це виключно політичним, економічно необґрунтованим рішенням, ухваленим на догоду Кремлю і на шкоду національним інтересам України і українсько-угорським відносинам», — сказано в заяві.

МЗС Угорщини викликало посла України та назвало позицію Києва щодо газового питання недружньою. Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Київ у відповідь запрошує посла Угорщини, щоб «донести принципову позицію» з питання транспортування газу в обхід України.

Глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш заявив, що Угорщина має заблокувати переговори про вступ України до НАТО у відповідь на критику Києвом газової угоди між Будапештом і російським «Газпромом».