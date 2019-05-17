Угорщина сподівається на розв'язання Зеленським угорського мовного питання

Сусідня країна негативно відреагувала на зміну мовного законодавства

Міністерство закордонних справ Угорщини оприлюднило заяву щодо підписання президентом України Петром Порошенком закону «Про функціонування української мови як державної», інформує «Радіо Свобода».

Угорські дипломати назвали закон таким, що «відповідає духові Петра Порошенка», і висловили сподівання, що із новообраним президентом Володимиром Зеленським зможуть вирішитися «проблемні питання» щодо угорської нацменшини в Україні.

«Ми зацікавлені у відновленні врівноважених і дружніх відносин між Угорщиною та Україною, і сподіваємося, що новообраний президент буде відкритий до цього», – йдеться у заяві.

У зверненні угорського зовнішньополітичного відомства повторили раніше озвучені тези про те, що мовний закон «утискає права національних меншин, тому що відбирає вже раніше надане право на використання рідної мови».

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський не дав чіткої відповіді про підтримку закону, але зазначив, що «українська мова – єдина державна мова в Україні. Так було, так є і так буде. Щодо цього питання – жодних компромісів». Зеленський пообіцяв після його інаугурації ретельно дослідити та проаналізувати ухвалений закон «щоб пересвідчитися, що в ньому дотримані всі конституційні права та інтереси всіх громадян України».

Відносини між Угорщиною і Україною останні роки різко загострилися через низку подій. Серед них, зокрема, ухвалення у вересні 2017-го українського закону про освіту, що визначає мовою освіти державну українську (Угорщина заявила, що це порушує права угорської меншини, Україна відкинула звинувачення, проте Будапешт на знак невдоволення нині блокує зближення України з НАТО, де всі рішення ухвалюються тільки консенсусом). Фактично, угорці вимагають скасування норми про навчання у всіх школах державною мовою.

Згодом в Інтернеті з’явився відеозапис видачі угорського громадянства громадянам України в одному з консульств Угорщини на Закарпатті, причому нових угорських громадян інструктували приховувати це від української влади – це викликало дипломатичний скандал зі взаємним висиланням дипломатичних працівників двох країн.