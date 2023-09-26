Круїзний лайнер зіткнувся з туристичним катером навпроти будівлі угорського парламенту

Угорський суд визнав винним українського капітана, через недбалість якого сталася смертельна аварія між двома суднами. З вини капітана 28 туристів загинули через зіткнення з катером на річці Дунай, повідомило ВВС.

У вівторок, 26 вересня, суд виніс вирок капітану круїзного лайнера Viking Sigyn Юрію Чаплінському, якого підозрювали у службовій недбалості, що призвела до смерті пасажирів туристичного катера Hableany («Русалка»). Український капітан заперечував провину, тож очікується, що він подасть апеляцію щодо рішення суду.

Як інформував ZAXID.NET, під час дощу у травні 2019 року, на річці Дунай в Будапешті круїзний лайнер врізався у катер, який стояв на якорі поблизу будівлі угорського парламенту. Після зіткнення човен з туристами перекинувся. Внаслідок аварії загинуло 28 південнокорейських туристів. Загалом на борту катера перебували 33 людини.

В аварії звинуватили капітана лайнера, 68-річного українця Юрія Чаплінського, який, за показаннями угорської прокуратури, не приділяв належної уваги та не зосередився належним чином на керуванні судном протягом кількох хвилин під час зливи.

«Він не помітив Hableany, не подавав сигнал по радіо і не посилав звукових сигналів екстреної допомоги», – повідомила сторона обвинувачення в суді.

Сам Юрій Чаплінський заявив у приміщенні суду, що глибоко шкодує про смертельний інцидент. Хоч його визнали винним у службовій недбалості, з чоловіка зняли обвинувачення у ненаданні допомоги постраждалим.

Юрію Чаплінському загрожує до п'яти років позбавлення волі. Наразі він може подати апеляцію.