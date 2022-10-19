Будівництво нового терміналу у Фенешлітке розпочали у січні 2021 року

Угорщина відкрила залізничний мультимодальний термінал East-West Gate в місті Фенешлітке за 25 км до кордону з Україною. Потужність нового терміналу становитиме один мільйон контейнерів на рік, що вдвічі більше за потужності на кордоні між Білоруссю та Польщею. Будувати East-West Gate почали у січні 2021 року. Під час відкриття міністр МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що новий термінал дасть можливість запустити найшвидший маршрут для українського зерна до портів північної Адріатики.

Термінал East-West Gate у Фенешлітке відкрили у вівторок, 18 жовтня. Як повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, інвестиції в мультимодальний термінал склали понад 70 млн доларів. Потужність нового терміналу становитиме один мільйон контейнерів на рік, що вдвічі більше за потужності на кордоні між Білоруссю та Польщею. Також він заявив, East-West Gate у Фенешлітке є найбільш сучасним перевалочним терміналом на континенті. Цей проект дасть можливість запустити сухопутний маршрут для постачання українського зерна до портів північної Адріатики. Угорський міністр додав, що на терміналі у Фенешлітке працюватиме 500 людей.

«Завдяки терміналу буде відкрито найшвидший і найефективніший маршрут для українського зерна з Фенешлітке до портів північної Адріатики, а завдяки цьому можна буде гарантувати безпеку постачання продовольства навіть у віддалені куточки світу», – сказав Петер Сійярто.

Зазначимо, будівництво найбільшого в Європі інтермодального залізничного комбінованого терміналу East-West Gate (EWG) почалося у січні 2021 року. Раніше у Фенешлітке працював старий вантажний термінал, проте приватні інвестори вирішили осучаснити та розширити його. Тоді заявлялося, що EWG стане першим наземним інтермодальним комбінованим терміналом на європейському континенті, який матиме власну мережу 5G та буде побудований на «зелених» технологіях.

Територія East-West Gate у Фенешлітке займає близько 125 га. Однією з його переваг є те, що термінал розташований на перетині широкої та вузької залізничних колій. Розробники проекту заявляли, що на EWG буде п’ять колій звичайної ширини та п’ять вузькоколійних шляхів, усі завдовжки 850 метрів. Тому одночасно тут можливо буде обслуговувати чотири потяги по 740 метрів. Інтермодальний спосіб доставки вантажів передбачає, що під час зміни транспорту товар не перевантажується.