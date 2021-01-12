В угорському селі Фенешлітке, за 25 км до кордону з Україною, почалося будівництво найбільшого в Європі інтермодального залізничного комбінованого терміналу East-West Gate (EWG). Про це повідомив угорський сайт Рortfolio.

Раніше у Фенешлітке працював старий вантажний термінал, проте приватні інвестори вирішили осучаснити та розширити його. Планується, що EWG стане першим наземним інтермодальним комбінованим терміналом на європейському континенті, який матиме власну мережу 5G та буде побудований на «зелених» технологіях.

Планована потужність об’єкта, який зводять на території площею 125 га, становить 1 млн TEU на рік (1 TEU – еквівалент корисного об’єму стандартного вантажного контейнера завдовжки 6,1 м і завширшки 2,44 м). Однією з його переваг є те, що він розташований на перетині широкої та вузької залізничних колій.

«На EWG буде п’ять колій нормальної ширини та п’ять вузькоколійних шляхів, усі завдовжки 850 метрів. Тому одночасно тут можливо буде обслуговувати чотири потяги по 740 метрів», – пише RailFreight.

Очікується, що EWG в майбутньому гратиме провідну роль у перевезенні товарів між Азією та Європою через Україну і стане альтернативою транспортуванню вантажів територією Польщі.

«Оснащений найсучаснішими технологіями, інтермодальний термінал EWG пропонуватиме альтернативний маршрут вантажних перевезень з Азії, який буде швидший, ніж чинні сухопутні та морські шляхи [...] Транзит через Україну вигідний особливо для країн Центральної та Південно-Східної Європи. Шлях з Китаю до Словаччини, Угорщини, балканських країн і навіть Італії найкоротший через Україну і, за деякими данними, також найдешевший», – інформує RailFreight.

Тестову експлуатацію терміналу мають розпочати у січні 2022 року, а остаточно його запустять у першому кварталі. Інвестиції у побудову об’єкта – приватні та становлять 61 млн євро.

Інтермодальний спосіб доставки вантажів передбачає, що під час зміни транспорту товар не перевантажується.

Нагадаємо, на Львівщині планують збудувати індустріальний парк «Мостиський сухий порт». На території однойменної ОТГ мають звести логістичний хаб площею до 100 га для перевантаження та зберігання товарів, які перевозитимуть залізницею в ЄС та країни Азії.