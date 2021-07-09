Уряд Угорщини роками систематично вкладає в українське Закарпаття мільйони євро

Закарпаття у період з 2011 по 2020 роки отримало від угорського уряду майже 36 млрд форинтів, що становить понад 3 млрд грн або 115 млн євро. Гранти надходили до прикордонного регіону регулярно. Про таке повідомляють журналісти-розслідувачі програми «Схеми», які проаналізували базу даних з детальною інформацією про розподіл угорської допомоги.

Зазначається, що гранти на Закарпаття надходили з урядового фонду Бетлена Габора, офіційна мета якого – «сприяння реалізації цілей, пов’язаних з національною політичною стратегією угорського уряду». Масштабна кампанія угорської політики поширюється не лише на Закарпаття, але й на майже всі прикордонні до Угорщини країни

Як йдеться у розслідуванні «Схем», гранти розподіляли за різними напрямками і надходили як окремим людям, так і організаціям. Так, за 10 років закарпатські парафії отримали з фонду майже 22 млн євро.

Також уряд Угорщини доплачує соціальним працівникам, серед яких вчителі, медики та бібліотекарі, які володіють угорською мовою.

На розвиток культури у Закарпатті від угорського фонду за останні 10 років надійшло щонайменше 2,5 млн євро. З нього фінансуються також угорськомовні газети або видання на угорську тематику, які напряму отримали щонайменше 187 тис. євро.

Найбільшу суму угорських грантів, а саме 34 млн євро, отримав Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці у місті Берегове.

відео «Радіо Свобода»

Найбільше фінансування з Угорщини Закарпаття отримало у 2017-му та 2019-му роках.

«Це може бути і збігом обставин, але 2019-ий – це рік парламентських виборів в Україні. Наприклад, на початку 2019 року угорський уряд надав гроші і на виготовлення рекламних щитів «КМКС» – угорської партії Василя Брензовича. Про які конкретно рекламні щити йдеться – не зазначено, проте в той період, коли в Україні тривав виборчий процес, громадянська мережа «Опора» помітила кілька білбордів з символікою партії», – йдеться у розслідуванні.

При цьому угорці заперечують, що бюджетні гроші сусідньої країни йдуть на політичну діяльність.

У коментарі глава офісу прем’єр-міністра Орбана Ґерґелі Ґуляш заявив: «Це дійсно важливе завдання угорської держави – підтримувати наші меншини. Це наш конституційний обов’язок. І я думаю, що це не тільки можливості для Угорщини, але й гарний привілей для України та інших країн, які можуть отримувати вигоду від підтримки угорської держави».

Він також заперечив, що Угорщина таким чином розповсюджує свою юрисдикцію на сусідні країни, про що говорять деякі аналітики.

Водночас опитані «Схемами» експерти вбачають, що таким чином уряд сусідньої країни може здійснювати вплив на погляди закарпатських угорців і політичне життя регіону. За підрахунками журналістів, в різних країнах, які отримують фінансування з Будапешта, проживає близько мільйона людей, які мають угорське громадянство, а отже – право голосувати на виборах.

Нагадаємо, на місцевих виборах в Україні деякі угорські політики та посадовці відкрито агітували за проугорську партію на Закарпатті, порушуючи цим закон. А напередодні угорських виборів 2018 року до прикордонних сіл Угорщини організовано привозили українців з угорськими паспортами. Офіційний Будапешт це ніяк не коментував.

30 листопада 2020 року СБУ повідомила про обшуки в Товаристві угорців Закарпаття через підозру в сепаратизмі та пропагуванні так званої «Великої Угорщини». Найдовше обшукували будинок лідера партії закарпатських угорців КМКС Василя Брензовича. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто тоді розкритикував обшуки.

Також у судовому реєстрі України є провадження, датовані 2018–2021 роками, в яких йдеться про ймовірну підробку реєстраційних документів для отримання грантів, а також несплату податків. У провадженнях фігурує і угорський урядовий фонд Бетлена Габора. У самому фонді це ніяк не коментували.