Угорщина заблокувала пропозицію Польщі під час вирішення питання, де відбудеться зустріч глав МЗС Євросоюзу

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський запропонував провести зустріч глав міністерств закордонних справ Євросоюзу, яка має відбутися у серпні, у Львові, щоб показати солідарність з Україною. Проте Угорщина, яка наразі головує в Раді ЄС, заблокувала цю пропозицію, заявив Сікорський, повідомило у понеділок, 22 липня, Wnp.pl.

Міністр закордонних справ Польщі повідомив, що під час першої частини зустрічі очільників МЗС у Брюсселі 22 липня найбільше часу витратили на обговорення того, де відбудеться офіційна чи неформальна Рада із закордонних справ під час головування Угорщини в Раді ЄС у цьому півріччі. Обговорення відбувалося на тлі незадоволення країн ЄС поїздками прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Росії та Китаю із так званою «миротворчою місією» без узгодження з рештою членів ЄС.

За словами Сікорського, частина країн Євросоюзу вважають, що неформальна Рада не повинна проводитися в Будапешті, а верховний представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель має скликати офіційне засідання в Брюсселі.

«Я запропонував компромісне рішення, щоб Рада збиралася в Україні. Це було б знаком нашої солідарності з цією країною», – повідомив Радослав Сікорський.

Міністр закордонних справ Польщі додав, що з логістичних міркувань зустріч легше було б організувати на заході України, зокрема у Львові. Втім, під час обговорення пропозиції Угорщина заблокувала пропозицію Польщі.

Нагадаємо, 17 липня агенство Bloomberg повідомило, що Україна припинила транзит нафти з Росії в Угорщину, посиливши санкції проти нафтового гіганта «Лукойл». Наступного дня речниця словацького мінекономіки Марія Павлусик заявила, що нафта «Лукойлу» перестала надходити і до Словаччини.

Через припинення російських нафтових поставок міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив 22 липня, що рішення України «фундаментально загрожує безпеці енергопостачання Угорщини та Словаччини» та є «неприйнятним кроком з боку країни, яка хоче бути членом Європейського Союзу». Крім того, він заявив про нібито порушення Україною Угоди про асоціацію з ЄС, через що постраждала країна-член може розпочати процедуру консультацій з Єврокомісією та створити арбітражний суд, який може відмовитися від виконання зобов’язань, «якщо з Україною не вдасться досягти згоди». Заяву Сійярто підтримав і голова МЗС Словаччини Юрай Бланар.