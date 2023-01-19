Угорський проросійський прем'єр Віктор Орбан

Угорщина на чолі з урядом Віктора Орбана заблокувала черговий транш допомоги ЄС для України. Йдеться про 500 млн євро з Європейського фонду миру, повідомило польське видання RMF, посилаючись на слова високопоставленого європейського дипломата.

Йдеться про 500 млн євро з Європейського фонду миру з якого фінансуються закупівлі зброї та засобів захисту для України.

Як повідомляється, Угорщина утрималася під час голосування про надання Україні допомоги. Цим вона блокувала рішення, оскільки для його ухвалення потрібна одностайність членів ЄС.

За даними видання, країни ЄС спробують натиснути на Угорщину та змінити її рішення під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. RMF зазначає, що рішення Угорщини «обурило дипломатів ЄС», оскільки грає на руку Росії.

Крім того, ЄС має запасний варіант. Раніше Угорщина вже виступала проти виділення Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році, чим фактично заблокувала його. Проте за кілька тижнів керівництво країни змінило рішення. Причиною стало те, що ЄС ухвалив правовий акт, який дозволив би доставити цю допомогу в обхід Угорщини.

Такий механізм можуть застосувати й цього разу.

«Невеликій проросійській державі, яка має винятки зі всіх санкцій, важко диктувати позицію всьому ЄС», – заявив європейський дипломат.

Раніше окремі чиновники Європарламенту висловлювали думки, що Угорщина повинна бути повністю позбавлена права голосу в Європейському Союзі при прийнятті рішень, оскільки ця країна остаточно загралася і зловживає принципом одноголосності країн ЄС – що особливо було помітно в процесі прийняття шостого пакета санкцій проти Росії.