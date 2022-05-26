Водії із сусідніх країн масово їздили до Угорщини, щоб заправитися

Влада Угорщини вжила обмежувальних заходів для іноземних громадян, які захочуть заправляти свої автомобілі на місцевих АЗС. Про це заявив керівник апарату прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуляш, повідомляє угорський сайт 24.hu та Hungary Today у четвер, 26 травня.

За його словами, оскільки ціни на пальне в Угорщині є найнижчими в Європі, виник «бензиновий туризм» у прикордонних районах. Його масштаби такі, що загрожують безперебійним постачанням пального на заправки.



Іноземні покупці використовують той факт, що Угорщина може підтримувати ціни на бензин на рівні 480 форинтів (1,2 євро за літр), тоді як в інших країнах Європи вони перебувають на рівні 700-900 форинтів (1,78 – 2,29) євро), – сказав він.



Починаючи з п'ятниці, лише водії автомобілів з угорськими номерами зможуть купувати бензин за ціною 480 форинтів за літр. Усім іншим доведеться платити ринкову ціну. Європейська комісія розцінить це як порушення, прогнозує видання.

Зауважимо, що 25 травня влада ввела у країні «надзвичайний стан», який, за словами Орбана, має допомогти захистити громадян від економічних наслідків вторгнення Росії в Україну.

Угорщина – остання країна, яка блокує введення Євросоюзом нафтового ембарго проти РФ, через її війну проти України. Раніше також повідомлялося, що ЄС має намір дати відтермінування Угорщині на 20 місяців. Politico зазначало, що Євросоюз розглядає компенсацію Угорщини за підтримку нафтового ембарго проти Росії.

12 травня міністр закордонних справ країни Петер Сіярто заявив, що Угорщині потрібно вкласти в модернізацію інфраструктури сотні мільйонів євро, аби відмовитися від російської нафти