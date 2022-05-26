Пропозиції щодо ембарго на російську нафту в ЄС зайшли в глухий кут, оскільки Угорщина продовжує блокувати рішення. Про це йдеться у публікації The New York Times.

«Сподівання, що протистояння між Угорщиною та іншими 26 членами ЄС може бути подолано на саміті у Брюсселі 30-31 травня, згасають, – пише видання.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан попросив на початку цього тижня не обговорювати запропоноване ембарго, «оскільки проблеми його країни не наблизилися до розв’язання».

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте скептично поставився до того, що тупикова ситуація з Угорщиною вирішиться наступного тижня.

За його словами, Орбан «не дає особливих підстав сподіватися, що ми зможемо домовитися» найближчими днями, сказав він, додавши, що, на його думку, Євросоюз врешті вийде з глухого кута.

Зазначається, що переговори про поступки Угорщині за її згоду на ембарго тривають кілька останніх тижнів. Орбан зажадав більше часу для того, щоб його країна відмовилася від російської нафти, а також коштів ЄС, аби допомогти країні перейти на нові ресурси й уникнути, як він висловився, «атомної бомби» для угорської економіки.

Угорщина сильно залежить від російської нафти й газу. Вартість модернізації інфраструктури країни для отримання нафти з інших джерел оцінюється приблизно в 700 млн євро.

Серед очікуваних поступок Угорщині – надання їй на два роки більше часу, ніж решті країн ЄС, для припинення імпорту російської нафти.

Крім того, Угорщина вимагає коштів ЄС на подолання пандемії, які були заморожені через порушення країною правил Євросоюзу, зокрема щодо судової системи.