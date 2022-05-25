Італія та Угорщина запропонували Європейському Союзу прямо закликати до припинення вогню в Україні та до мирних переговорів з Росією, поставивши себе у протиріччя з іншими країнами-членами, які мають намір зайняти жорстку лінію щодо Москви напередодні саміту, який відбудеться наступного тижня. Заклик Італії й Угорщини підтримав Кіпр, повідомила увечері 25 травня агенція Reuters.

У проекті підсумкової заяви саміту, який пройде 30-31 травня, який датовано 19 травня, йдеться, що Європейський Союз «непохитний у своєму зобов'язанні допомогти Україні здійснити її невід'ємне право на самооборону проти російської агресії». У ньому не згадуються мирні переговори. Однак на зустрічі посланців ЄС минулої п’ятниці посол Італії запропонував внести зміни до тексту, сказавши, що в ньому має бути згадка про мирні переговори та негайне припинення вогню як одна з перших цілей ЄС, розповіли люди, які були присутні на зустрічі.

Цю пропозицію підтримали Угорщина і Кіпр. Ці держави одними найкритичніше налаштовані щодо нового пакету санкцій ЄС проти Росії, який уже кілька тижнів блокується через внутрішні розбіжності. Так, Угорщина виступає проти запланованого ембарго на російську нафту, а Кіпр стурбований запропонованою забороною на продаж нерухомості російським громадянам.

Reuters нагадує, що голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи у вівторок на форумі в Давосі, зайняла жорстку позицію щодо Росії і не згадала про мирні переговори. «Україна має виграти цю війну, а агресія Путіна має стати стратегічним провалом», – сказала вона.

В останньому проекті висновків саміту йдеться, що ЄС «як і раніше відданий зміцненню здатності України захищати свою територіальну цілісність та суверенітет».

За словами дипломатів, країни Балтії та Польща є одними з найсильніших прихильників жорсткої лінії, а Латвія вимагає ще чіткішого формулювання збільшення військової підтримки.

Переглянутий проект має бути представлений ввечері 25 травня після зустрічі посланців ЄС, сказав агенції Reuters один із дипломатів.

Нагадаємо, що наразі українсько-російські перемовини призупинено.