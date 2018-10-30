Угорщина змінила скандальну назву «уповноваженого щодо Закарпаття»

Дорожній знак на в'їзді до Закарпаття

Угорщина перейменувала скандальну назву посади урядового уповноваженого по Закарпаттю, яка раніше викликала жорсткий спротив України. Відповідне рішення опубліковане в офіційному виданні Міністерства юстиції Угорщини 29 жовтня.

Як пише «Європейська правда», яка має копію рішення, Будапешт офіційно змінив посаду Іштвана Грежі на «уповноваженого міністра, відповідального за розвиток співпраці Сабольч-Сатмар-Березької області та Закарпатської області, а також координацію програми розвитку дитячих навчальних закладів Карпатського регіону».

Тобто тепер у назві посади йдеться не про розвиток однієї області, а про співпрацю двох сусідніх прикордонних регіонів. Угорщина фактично повернула назву посади Грежі, яка існувала до весни поточного року, додавши до функцій уповноваженого роботу із дошкільними навчальними закладами Закарпаття.

Нагадаємо, йдеться про загострення між Україною та Угорщиною через назву нової посади, яку зайняв Іштван Грежа. В новому уряді угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана він обійняв посаду — «уповноважений міністра з питань розвитку Закарпаття і програми розвитку дошкільних навчальних закладів Карпатського басейну».

На початку серпня Київ висловив протест щодо посади такою назвою. Україна сприйняла це рішення як втручання у внутрішні справи, оскільки «до компетенції уповноваженого віднесено частину суверенної території України». У МЗС навіть заявили про готовність заборонити в'їзд в Україну уповноваженому, якщо назву його посади не буде змінено.

31 серпня голова МЗС Павло Клімкін повідомив, що його колега Петер Сійярто пообіцяв змінити конфліктну назву. Згодом Угорщина підтвердила дану домовленість.

У попередньому уряді Орбана Іштван Грежа обіймав мав схожу посаду, але вона мала назву, наближену до нейтральної, – «уповноважений (комісар) уряду Угорщини з питань співпраці Саболч-Сатмар-Березького району та Закарпаття».

До слова, що коли не встиг ущухнути скандал з назвою нової посади Іштвана Грежі, як виник новий – через відео з отриманням громадянами України угорських паспортів у консульстві сусідньої країни.