Дискусію викликали назви Бешкетників і Трагікомічна, якими запропонували назвати вулиці у Братківцях

Депутати Івано-Франківської міської ради перейменували вулицю Угорську, назвавши її на честь покійного українського письменника Дмитра Капранова. Рішення прийняли на сесії у вівторок, 25 лютого.

Також найменували понад три десятки новостворених вулиць на території садівницьких товариств громади. Дискусію викликали назви Бешкетників і Трагікомічна, якими запропонували назвати вулиці у Братківцях, передає «Курс».

Староста села Назар Рибак закликав депутатів підтримати саме ці варіанти, адже їх подали колишні працівники театру, які там проживають. У свою чергу, депутат Роман Марцінків назвав запропоновані назви смішними і сказав, що під час війни правильно називати вулиці іменами полеглих героїв. Після обговорення Бешкетників і Трагікомічну зі списку назв для нових вулиць вилучили.

За перейменування вулиці Угорської на вулицю Дмитра Капранова в Івано-Франківську проголосував 31 депутат. Вулиця Капранова розташована у центрі Івано-Франківська, неподалік Парку воїнів-визволителів та міського ринку. Також під час сесії перейменували вулицю Мальовничу у селі Вовчинець, назвавши її на честь загиблого військового Вадима Кутового.

За рішенням депутатів в садово-городньому товаристві «Діброва» з’являться вулиці Лісова, Колійова, Яблунева, Приозерна, Зелена, та Центральна, у садівничому товаристві «Рампа» – Театральна, Затишна та провулок Дружба, у кооперативі «Авіатор-1» – Авіаційна та Вишнева, у садівницькому товаристві «Електрик» – Надрічна, Електрична, Української зброї, Виноградна, Зоряна, у товаристві «Карпати» – Дачна, Садова, Головна, Карпатська та Калинова, у товаристві «Труд» – Смерекова, Веселки, Тиха, Станіславська, Потічкова, у садівницькому товаристві «Поляна» –Підлісна, Сонячна, Липова, Казкова, Озерна, Джерельна та Проміжна.