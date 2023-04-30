Збірна України з дзюдо ухвалила рішення бойкотувати головний старт змагального сезону

Збірна України з дзюдо ухвалила рішення бойкотувати головний старт змагального сезону, чемпіонат світу, який пройде 7-13 травня у Досі (Катар). Про це повідомив головний тренер команди Віталій Дуброва, пише «Суспільне Спорт».

Рішення збірної України пов'язане з допуском на змагання атлетів з Росії та Білорусі у нейтральному статусі. В останній день для подачі заявок на чемпіонат світу Міжнародна федерація дзюдо (IJF) оголосила про повернення до змагань представників цих країн.

Також Дуброва звернув увагу на те, що Міжнародна федерація дзюдо навіть не провела перевірку спортсменів, які потрапили до заявки на чемпіонат світу – серед них низка представників ЦСКА. У рекомендаціях МОК від 28 березня 2023 року було вказано, що атлетів з контрактами зі збройними силами Росії та Білорусі до змагань не мають допускати.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні Міжнародна федерація дзюдо дозволила змагатися росіянам та білорусам у нейтральному статусі. Як повідомляється, змагатися зможуть лише ті дзюдоїсти з Росії та Білорусі, що пройдуть перевірку на предмет відсутності «пропаганди війни», зокрема, у їх соцмережах. Цю перевірку здійснюватиме «незалежна, авторитетна» компанія. Скільки часу займе ця перевірка і чи не була вона проведена раніше, поки невідомо.

Міністерство молоді та спорту 12 квітня оприлюднило наказ про заборону українським спортсменам брати участь у змаганнях разом із росіянами і білорусами. Тепер за участь у змаганнях разом із росіянами українцям загрожують санкції від рідних Національного олімпійського комітету і Міністерства молоді і спорту.