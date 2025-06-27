Збірна України з біатлону

Українці Олександр Біланенко, Андрій Дериземля, Сергій Семенов, Сергій Сєднєв стали срібними призерами чемпіонату світу з біатлону 2011 року, повідомляє прес-служба Федерації біатлону України. Це стало можливим після остаточної дискваліфікації російського біатлоніста Євгена Устюгова. Цікаво, всі четверо вищезгаданих українців вже завершили професіональну кар’єру.

Нагадаємо, у 2020 році Спортивний арбітражний суд (CAS) визнав Устюгова винним у порушенні антидопінгових правил і дискваліфікував біатлоніста на чотири роки – з 24 січня 2010 року по Олімпіаду в Сочі-2014. Після цього Євгеній тричі подавав апеляції до CAS – усі були відхилені.

Ексспортсмен оскаржував рішення CAS і в Швейцарському федеральному трибуналі – у травні 2025 року завершився розгляд справи і суд останньої інстанції залишив чинними попередні рішення – дискваліфікацію та анулювання результатів.

Таким чином, після анулювання результатів Устюгова, чоловіча збірна України з біатлону отримала срібло естафети ЧС-2011. Бронза перепала Швеції, яка тоді фінішувала четвертою.

До слова, медаль в естафеті на ЧС-2011 залишається єдиною в історії чоловічої збірної України на чемпіонатах світу. Загалом українські біатлоністи здобули лише чотири медалі на світових першостях. У жіночої української збірної – 35 нагород.