Гінер з 2022 року перебуває під санкціями України

Правоохоронці передали до АРМА кошти компанії, яка належить підсанкційному російському олігарху Євгєнію Гінеру. На користь держави конфіскували майже 3 млн доларів підприємства, повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора у вівторок, 2 травня.

Президент російського ФК ЦСКА та дотичний до держкомпанії Росії «Ростех» Євгеній Гінер є бенефіціарним власником одного з підприємств на території України. Кошти компанії Гінера наразі перебувають на рахунках у банках.

«У ході розслідування перевіряється інформація щодо правомірності отримання та використання банком понад 1,6 млрд грн кредиту для рефінансування, отриманого після введення військового стану в Україні», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Триває досудове розслідування за фактами пособництва Євгенія Гінера Росії та шахрайства з фінансами.

Нагадаємо, наприкінці лютого Україна Україна націоналізувала банківські активи Гінера. Майже 90% акцій компанії Pinbank стягнули на користь держави. Крім того, у жовтні 2022 року проти Євгєнія Гінера Україна запровадила 10-річні санкції.